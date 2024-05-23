Противник здійснив 462 обстріли 7 населених пунктів у Запорізькій області
Київ • УНН
За минулу добу війська рф здійснили 462 обстріли 7 населених пунктів у Запорізькій області, використовуючи авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.
Протягом минулої доби окупаційні сили здійснили 462 обстріли по території 7 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Ворог у своїй агресії використовував різні види озброєння:
- До Новоандріївки було здійснено 2 авіаційні удари.
- 232 безпілотних літальних апарати різних модифікацій обстрілювали Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- Дві артилерійські установки залпового вогню вразили Роботине та Малу Токмачку.
- Загалом 226 артилерійських обстрілів було нанесено на Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоандріївку, Роботине, Левадне, Малинівку та Вербове.
Додамо
За добу було зареєстровано 15 повідомлень про руйнування житла.
На щастя, мирні жителі не постраждали.
рф атакує: у Запорізькій та Дніпропетровській областях зафіксовано загрозу ударних БпЛА23.05.24, 00:06 • 71574 перегляди