Противник совершил 462 обстрела 7 населенных пунктов в Запорожской области

За прошедшие сутки оккупационные силы совершили 462 обстрела по территории 7 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Враг в своей агрессии использовал различные виды вооружения:

- В Новоандреевку было осуществлено 2 авиационных удара.

- 232 беспилотных летательных аппарата различных модификаций обстреливали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

- Две артиллерийские установки залпового огня поразили Роботино и Малую Токмачку.

- Всего 226 артиллерийских обстрелов было нанесено на Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоандреевку, Роботино, Левадное, Малиновку и Вербово.

Добавим

За сутки было зарегистрировано 15 сообщений о разрушении жилья.

К счастью, мирные жители не пострадали.

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