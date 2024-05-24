За сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов в Запорожской области

В течение суток оккупанты 376 раз ударили по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

За сутки 4 авиационных удара были нанесены противником по Новоандреевке, Малиновке и Гуляйполю.

130 беспилотных вражеских летательных аппаратов (БпЛА) различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Кроме того, террористическая страна осуществила 23 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО), накрыв Роботино, Малую Токмачку и Гуляйполе.

Также оккупанты нанесли 219 артобстрелов по территории Гуляйполя, Преображенки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Степногорска.

Добавим

В результате обстрелов поступило 22 сообщения о разрушении жилья. К сожалению, погиб один человек во время вражеской атаки по Пологовскому району.

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