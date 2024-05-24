Армія рф посилює атаки безпілотників на Запоріжжі - ОВА

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Київ • УНН

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Російські війська здійснювали 400-450 обстрілів Запорізької області на день, все частіше використовуючи БПЛА замість артилерії, що призводило до жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових будинків.

Останніми тижнями російські війська завдають не менше ніж 400-450 ударів по території Запорізької області на добу. Окупанти почали застосовувати більше БпЛА, а не артилерію для обстрілів області. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

"Ми бачимо, що останніми тижнями ворог завдає не менше ніж 400-450 ударів по території Запорізької області на добу. Не виключенням став і вчорашній день. Вони завдали майже 400 ударів, зруйнували чергові десятки, а якщо бути точним - 22, цивільних будинки і вбили одну нашу людину. Цивільна людина, яка поралася просто в себе на городі в Пологівському районі, і ворог своєю артилерію поціливів прямо по цивільному будинку, де знаходився 74-річний чоловік", - сказав Федоров.

Він додав, що наразі спостерігається тенденція, що у відсотковому вираженні кількість артилерії зменшується, а навпаки - кількість БпЛА збільшується.

"Тож сьогодні це вже приблизно 60 на 40. 60% - артилерія, 40% - БпЛА. Але також динаміка йде до збільшення БпЛА по атаках по території Запорізької області", - додав Федоров.

Нагадаємо

За минулу добу окупанти 376 разів обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, зокрема 4 авіаудари, 130 безпілотників, 23 удари з РСЗВ та 219 артилерійських пострілів, внаслідок чого було зруйновано 22 житлових будинки та загинув один мирний житель.

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