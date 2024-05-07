Війська рф вдарили по Дніпропетровщині дроном: серед постраждалих дитина
Київ • УНН
Ввечері 7 травня росіяни вчергове за добу вдарили по Дніпропетровщині дроном-камікадзе. Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік, також відомо про травмовану 6-річну дівчинку.
Ввечері 7 травня росіяни вчергове за добу вдарили по Дніпропетровщині дроном-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Окрім того, на Нікопольщині травмовано 6 річну дівчинку. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За його словами очільника ОВА, російська армія поцілила ударним дроном по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі
Постраждав 56-річний чоловік. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості. Пошкоджені житлові будинки
Окрім того, надвечір збільшилась кількість постраждалих на Нікопольщині.
Через один з ворожих ударів травмована 6-річна дівчинка. А ще – 51-річний чоловік. Їм надали медичну допомогу, лікуватимуться вдома
росіяни 16 разів атакували Дніпропетровщину: поранено чотирьох людей07.05.24, 19:42 • 15181 перегляд