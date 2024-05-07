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Війська рф вдарили по Дніпропетровщині дроном: серед постраждалих дитина

Війська рф вдарили по Дніпропетровщині дроном: серед постраждалих дитина

Київ • УНН

 • 26788 перегляди

Ввечері 7 травня росіяни вчергове за добу вдарили по Дніпропетровщині дроном-камікадзе. Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік, також відомо про травмовану 6-річну дівчинку.

Ввечері 7 травня росіяни вчергове за добу вдарили по Дніпропетровщині дроном-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Окрім того, на Нікопольщині травмовано 6 річну дівчинку. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі 

За його словами очільника ОВА, російська армія поцілила ударним дроном по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі

Постраждав 56-річний чоловік. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості. Пошкоджені житлові будинки 

- розповів Лисак. 

Окрім того, надвечір збільшилась кількість постраждалих на Нікопольщині.

Через один з ворожих ударів травмована 6-річна дівчинка. А ще – 51-річний чоловік. Їм надали медичну допомогу, лікуватимуться вдома

- розповів голова Дніпропетровської ОВА.

росіяни 16 разів атакували Дніпропетровщину: поранено чотирьох людей07.05.24, 19:42 • 15181 перегляд

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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