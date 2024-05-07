Войска рф ударили по Днепропетровщине дроном: среди пострадавших ребенок

Вечером 7 мая россияне в очередной раз за сутки ударили по Днепропетровщине дроном-камикадзе. В результате вражеской атаки пострадал мужчина. Кроме того, на Никопольщине травмирована 6 летняя девочка. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его словам главы ОВА, российская армия попала ударным дроном по Зеленодольской общине, что на Криворожье

Пострадал 56-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены жилые дома - рассказал Лысак.

Кроме того, вечером увеличилось количество пострадавших на Никопольщине.

Из-за одного из вражеских ударов травмирована 6-летняя девочка. А еще - 51-летний мужчина. Им оказали медицинскую помощь, будут лечиться дома - рассказал председатель Днепропетровской ОВА.

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