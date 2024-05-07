россияне 16 раз атаковали Днепропетровскую область: ранены четыре человека

В течение суток, 7 мая, российские военные 16 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских обстрелов ранены 4 человека. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, россияне 14 раз атаковали с помощью дронов-камикадзе и дважды осуществили обстрел из артиллерии.

Шумно было в райцентре, Покровской, Мировской и Марганецкой громадах. Пострадали четыре человека. Женщины 91 и 50 лет. И мужчины - 37 и 40 лет. Один из них - "тяжелый" - заявил Лысак.

Известно о 10 поврежденных домах 3 гаража и столько же хозяйственных построек. Побиты теплица и парник. Одно авто изуродовано, еще одно - уничтожено. Зацепило линии электропередач.

Напомним,

На Днепропетровщине из-за ночной российской агрессии повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка, магазин и газопровод