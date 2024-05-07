россияне 16 раз атаковали Днепропетровскую область: ранены четыре человека

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  77336 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  100974 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  142024 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  107043 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119036 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119858 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120457 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228773 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211912 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  161956 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  272602 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  430132 просмотра

россияне 16 раз атаковали Днепропетровскую область: ранены четыре человека

За сутки россияне 16 раз атаковали Днепропетровскую область, используя дроны-камикадзе и артиллерию. В результате вражеских атак ранены четыре человека.

Война •   •  4770 просмотра
россияне 16 раз атаковали Днепропетровскую область: ранены четыре человека

Поможет бригадам со связью: Латвия передала Украине коммуникационное оборудование

Латвия передала Украине коммуникационное оборудование стоимостью около 100 000 евро в рамках программы IT-коалиции, помогая украинским бригадам наладить связь на передовой.

Война •   •  8452 просмотра
Поможет бригадам со связью: Латвия передала Украине коммуникационное оборудование

Подготовка к отопительному сезону: Шмыгаль провел совещание по децентрализации энергосистемы

Кабмин провел совещание по подготовке к обеспечению генераторами объектов критической инфраструктуры к следующему отопительному сезону, что поможет децентрализовать энергетическую систему и сделать ее менее уязвимой к российским атакам.

Война •   •  10381 просмотра
Подготовка к отопительному сезону: Шмыгаль провел совещание по децентрализации энергосистемы

ВР планирует рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины во втором чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть изменения в Бюджетный кодекс Украины, чтобы облегчить ликвидацию более 1200 неработающих государственных предприятий в соответствии с новым законом "Об особенностях прекращения деятельности государственных предприятий по решению Фонда государственного имущества Украины".

Экономика •   •  10760 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины во втором чтении

В больницах Одесской области до сих пор остаются 15 человек, 5 - в тяжелом состоянии: Кипер о последствиях атак рф

15 человек, в том числе 4-летняя девочка, остаются госпитализированными с ранениями в результате недавних российских ракетных обстрелов Одессы 29, 30 апреля и 1 мая, 5 из них - в тяжелом состоянии.

Война •   •  9996 просмотра
В больницах Одесской области до сих пор остаются 15 человек, 5 - в тяжелом состоянии: Кипер о последствиях атак рф

Кабмин выполнил бюджет на 2023 год, но не использовал все имеющиеся ресурсы для противодействия вторжению рф - Счетная палата

В 2023 году правительство Украины выполняло государственный бюджет в условиях военного положения, но не выделило всех возможных ресурсов для финансирования мероприятий по отпору вооруженной агрессии России и ликвидации ее последствий, свидетельствует анализ Счетной палаты.

Война •   •  10787 просмотра
Кабмин выполнил бюджет на 2023 год, но не использовал все имеющиеся ресурсы для противодействия вторжению рф - Счетная палата

В рф самолет сбросил бомбу на село - ASTRA

В краснодарском крае россии произошел "нештатный сход" боеприпаса с российского самолета, в результате чего произошел взрыв, но предварительно о пострадавших не сообщается.

Новости Мира •   •  10152 просмотра
В рф самолет сбросил бомбу на село - ASTRA

ВР планирует рассмотрение законопроекта об усовершенствовании процедуры проверок предприятий органами рыночного надзора

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, призванный усовершенствовать процедуру проверок предприятий органами рыночного надзора, способствовать надлежащему контролю за качеством непищевой продукции и обезопасить бизнес от коррупционных рисков во время проверок.

Экономика •   •  11000 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта об усовершенствовании процедуры проверок предприятий органами рыночного надзора

Сильный ветер в Харькове повалил деревья и повредил крыши

Сильный ветер в Харькове повалил более 10 деревьев, повредил 18 крыш, коммунальщики убирают поваленные деревья и обследуют здания.

Криминал и ЧП •   •  11722 просмотра
Сильный ветер в Харькове повалил деревья и повредил крыши

В Белгородской области российский дрон упал на территорию детского сада

российский беспилотник упал на территорию детского сада в Белгородской области, что привело к эвакуации 47 детей и 30 сотрудников.

Новости Мира •   •  12245 просмотра
В Белгородской области российский дрон упал на территорию детского сада