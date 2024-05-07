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росіяни 16 разів атакували Дніпропетровщину: поранено чотирьох людей

росіяни 16 разів атакували Дніпропетровщину: поранено чотирьох людей

Київ • УНН

 • 15182 перегляди

За добу росіяни 16 разів атакували Дніпропетровщину, використовуючи дрони-камікадзе та артилерію. Внаслідок ворожих атак поранено чотирьох осіб.

Протягом доби, 7 травня, російські військові 16 разів атакували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих обстрілів поранено 4 людей. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі 

За словами голови ОВА, росіяни 14 разів атакували за допомогою дронів-камікадзе та двічі здійснили обстріл з артилерії.

Гучно було в райцентрі, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Постраждали чотири людини. Жінки 91 та 50 років. Й чоловіки – 37 і 40 років. Один з них – "важкий"

- заявив Лисак. 

Наразі відомо про 10 пошкоджених будинків 3 гаражі та стільки ж господарських споруд. Побиті теплиця і парник. Одне авто понівечене, ще одне – знищене. Зачепило лінії електропередач.

Нагадаємо

На Дніпропетровщині через нічну російську агресію пошкоджено 3 приватні будинки, господарську споруду, магазин і газогін

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