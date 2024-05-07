росіяни 16 разів атакували Дніпропетровщину: поранено чотирьох людей
Київ • УНН
За добу росіяни 16 разів атакували Дніпропетровщину, використовуючи дрони-камікадзе та артилерію. Внаслідок ворожих атак поранено чотирьох осіб.
Протягом доби, 7 травня, російські військові 16 разів атакували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих обстрілів поранено 4 людей. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За словами голови ОВА, росіяни 14 разів атакували за допомогою дронів-камікадзе та двічі здійснили обстріл з артилерії.
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