Дніпропетровщина: рф пошкодила 3 приватні будинки та інфраструктуру
Київ • УНН
Внаслідок нічної російської агресії пошкоджено 3 приватних будинки, господарську будівлю, магазин та газопровід у Дніпропетровській області, але жертв і постраждалих немає.
На Дніпропетровщині через нічну російську агресію пошкоджено 3 приватні будинки, господарську споруду, магазин і газогін. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За інформацією, цієї ночі окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровську область.
Унаслідок ворожої атаки артилерії на Марганецьку громаду та нападу дронів-камікадзе на Нікополь і Мирівську громаду пошкоджено 3 приватні будинки, господарську споруду, магазин і газогін.
На щастя, немає загиблих або постраждалих.
На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів пошкоджена лінія електропередач06.05.24, 18:59 • 22535 переглядiв