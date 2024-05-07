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Дніпропетровщина: рф пошкодила 3 приватні будинки та інфраструктуру

Дніпропетровщина: рф пошкодила 3 приватні будинки та інфраструктуру

Київ • УНН

 • 24613 перегляди

Внаслідок нічної російської агресії пошкоджено 3 приватних будинки, господарську будівлю, магазин та газопровід у Дніпропетровській області, але жертв і постраждалих немає.

На Дніпропетровщині через нічну російську агресію пошкоджено 3 приватні будинки, господарську споруду, магазин і газогін. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За інформацією, цієї ночі окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровську область.

Унаслідок ворожої атаки артилерії на Марганецьку громаду та нападу дронів-камікадзе на Нікополь і Мирівську громаду пошкоджено 3 приватні будинки, господарську споруду, магазин і газогін.

На щастя, немає загиблих або постраждалих.

На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів пошкоджена лінія електропередач06.05.24, 18:59 • 22535 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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