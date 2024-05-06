На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів пошкоджена лінія електропередач
Київ • УНН
Російські війська п'ять разів атакували Дніпропетровську область, використовуючи безпілотники-камікадзе, пошкодивши лінію електропередач, але обійшлося без жертв.
Протягом доби російські окупаційні війська п'ять разів атакували Дніпропетровщину, використовуючи дрони-камікадзе. Про це пише УНН з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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За його словами, вранці російська армія вдарила дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині.
Вдень ще чотирма безпілотниками поцілила (російська армія - ред.) по райцентру. Пошкоджена лінія електропередач
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок російських атак немає.
Нагадаємо
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що у понеділок, 6 травня, Сили протиповітряної оборони збили ракету над Дніпропетровською областю.