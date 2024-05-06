На Дніпропетровщині збито ракету - ОВА
Київ • УНН
За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, сили протиповітряної оборони збили ракету над Дніпропетровською областю.
Сили протиповітряної оборони збили ракету над Дніпропетровською областю, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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