В Днепропетровской области сбита ракета - ОВА

Тяжеловесы мирового здравоохранения предоставят 300 миллионов долларов на борьбу с изменением климата и инфекциями

Мировые гиганты в сфере здравоохранения Gates, Novo Nordisk и Wellcome создали партнерство на сумму 300 миллионов долларов для преодоления взаимосвязанных последствий изменения климата, недоедания, инфекционных заболеваний и устойчивости к противомикробным препаратам, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.