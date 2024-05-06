В Днепропетровской области вражеский обстрел повредил линию электропередач, жертв нет

В результате вражеской атаки на Днепропетровщине повреждена высоковольтная линия электропередач, но обошлось без жертв среди гражданского населения. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

На Днепропетровщине вчера вечером оккупанты дрон-камикадзе заатаковали Марганецкую громаду, а позже еще два дрона направили на Червоногригорьевскую.

В результате последней атаки была повреждена высоковольтная линия электропередач.

К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв.

На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела повреждены социальные и учебные заведения