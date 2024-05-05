На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела повреждены социальные и учебные заведения

В течение дня армия рф 7 раз атаковала Никопольский район Днепропетровской области, - враг использовал дроны-камикадзе и осуществлял артобстрелы. В результате в райцентре повреждены социальное и два учебных заведения, передает УНН с ссылкой на главу Днепропетровщины Сергея Лысака.

Вражеские артобстрелы и четыре применения дронов-камикадзе. В течение дня враг 7 раз атаковал Никопольщину. В райцентре повреждены социальное и два учебных заведения. Изуродованы две многоэтажки, частный дом. Разбиты пара хозяйственных построек и столько же легковых автомобилей. - сообщил председатель Днепропетровской ОГА.

Также указывается о повреждении линий электропередач.

Зацепило электросети и в Покровской сельской громаде. Люди не пострадали - отметил Лысак в Telegram.

Напомним,

российские войска во вторник вечером, 30 апреля, трижды обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Открывали огонь из тяжелой артиллерии и «Градов». В результате вражеских обстрелов пострадала 82-летняя женщина, есть разрушения.