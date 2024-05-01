Ворог тричі обстріляв Нікополь: постраждала 82-річна жінка
Київ • УНН
Російські війська тричі обстріляли Нікополь, поранивши 82-річну жінку та пошкодивши будівлі, зокрема дитячий садок і заправку.
російські війська у вівторок ввечері, 30 квітня, тричі обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Відкривали вогонь із важкої артилерії та "Градів". Внаслідок ворожих обстрілів постраждала 82-річна жінка, є руйнування. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь. Застосував не лише важку артилерію, а й РСЗВ "Град". Постраждала 82-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно
За його словами, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені адмінбудівля, дитсадок та заправка. Понівечені 7 багатоповерхівок. А ще – двоповерховий будинок. Зачепило і лінію електропередач, додав Лисак.
Також очільник ОВА розповів, що обстеження уражених територій триває. Наслідки атак уточнюються.
За добу росіяни майже 400 разів обстріляли Запорізьку область - ОВА01.05.24, 07:22 • 22652 перегляди