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Ворог тричі обстріляв Нікополь: постраждала 82-річна жінка

Ворог тричі обстріляв Нікополь: постраждала 82-річна жінка

Київ • УНН

 • 96696 перегляди

Російські війська тричі обстріляли Нікополь, поранивши 82-річну жінку та пошкодивши будівлі, зокрема дитячий садок і заправку.

російські війська у вівторок ввечері, 30 квітня, тричі обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Відкривали вогонь із важкої артилерії та "Градів". Внаслідок ворожих обстрілів постраждала 82-річна жінка, є руйнування.  Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН

Ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь. Застосував не лише важку артилерію, а й РСЗВ "Град". Постраждала 82-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно

- повідомив Лисак у Telegram.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені адмінбудівля, дитсадок та заправка. Понівечені 7 багатоповерхівок. А ще – двоповерховий будинок. Зачепило і лінію електропередач, додав Лисак. 

Також очільник ОВА розповів, що обстеження уражених територій триває. Наслідки атак уточнюються.

За добу росіяни майже 400 разів обстріляли Запорізьку область - ОВА01.05.24, 07:22 • 22652 перегляди

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