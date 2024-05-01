Враг трижды обстрелял Никополь: пострадала 82-летняя женщина

российские войска во вторник вечером, 30 апреля, трижды обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Открывали огонь из тяжелой артиллерии и "Градов". В результате вражеских обстрелов пострадала 82-летняя женщина, есть разрушения. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Вечером враг трижды обстрелял Никополь. Применил не только тяжелую артиллерию, но и РСЗО "Град". Пострадала 82-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно - сообщил Лысак в Telegram.

По его словам, в результате вражеских обстрелов повреждены админздание, детсад и заправка. Изуродованы 7 многоэтажек. А еще - двухэтажный дом. Задело и линию электропередач, добавил Лысак.

Также глава ОВА рассказал, что обследование пораженных территорий продолжается. Последствия атак уточняются.

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