На Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені соціальні і навчальні заклади
Київ • УНН
Ворожі обстріли пошкодили соціальний та два навчальні заклади у райцентрі Нікополь Дніпропетровської області.
Протягом дня армія рф 7 разів атакувавла Нікопольський район Дніпропетровської області, - ворог використовував дрони-камікадзе та здійснював артобстріли. В результаті у райцентрі пошкоджений соціальний і два навчальних заклади, передає УНН із посиланням на голову Дніпропетровщини Сергія Лисака.
Ворожі артобстріли й чотири застосування дронів-камікадзе. Протягом дня ворог 7 разів атакував Нікопольщину. У райцентрі пошкоджений соціальний і два навчальних заклади. Понівечені дві багатоповерхівки, приватна оселя. Побиті пара господарських споруд і стільки ж легкових автівок.
Також вказується про пошкодження ліній електропередач.
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Нагадаємо
російські війська у вівторок ввечері, 30 квітня, тричі обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Відкривали вогонь із важкої артилерії та "Градів". Внаслідок ворожих обстрілів постраждала 82-річна жінка, є руйнування.