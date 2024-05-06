У Дніпропетровській області ворожий обстріл пошкодив лінію електропередач, жертв немає
Київ • УНН
Атака ворожих безпілотників-камікадзе на Дніпропетровщині пошкодила високовольтну лінію електропередач, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.
Унаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині пошкоджена високовольтна лінія електропередач, але обійшлося без жертв серед цивільного населення. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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На Дніпропетровщині вчора ввечері окупанти дрон-камікадзе заатакували Марганецьку громаду, а пізніше ще два дрони спрямували на Червоногригорівську.
У результаті останньої атаки була пошкоджена високовольтна лінія електропередач.
На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв.
На Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені соціальні і навчальні заклади05.05.24, 19:03 • 44892 перегляди