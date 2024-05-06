На Днепропетровщине в результате российских обстрелов повреждена линия электропередач

В течение суток российские оккупационные войска пять раз атаковали Днепропетровскую область, используя дроны-камикадзе. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Детали

По его словам, утром российская армия ударила дроном-камикадзе по Мировской громаде, что на Никопольщине.

Днем еще четырьмя беспилотниками попала (российская армия - ред.) по райцентру. Повреждена линия электропередач - резюмировал председатель ОВА.

По предварительной информации, пострадавших в результате российских атак нет.

Напомним

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что в понедельник, 6 мая, Силы противовоздушной обороны сбили ракету над Днепропетровской областью.