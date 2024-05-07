Днепропетровщина: рф повредила 3 частных дома и инфраструктуру

На Днепропетровщине из-за ночной российской агрессии повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка, магазин и газопровод. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, этой ночью оккупанты четыре раза обстреляли Днепропетровскую область.

В результате вражеской атаки артиллерии на Марганецкую громаду и нападения дронов-камикадзе на Никополь и Мировскую громаду повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка, магазин и газопровод.

К счастью, нет погибших или пострадавших.

На Днепропетровщине в результате российских обстрелов повреждена линия электропередач