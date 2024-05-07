Днепропетровщина: рф повредила 3 частных дома и инфраструктуру

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  103156 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  112887 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  118059 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  227542 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211178 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206841 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173912 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113835 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129078 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126612 просмотра

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30 апреля 2024, 05:32  •  416563 просмотра

Днепропетровщина: рф повредила 3 частных дома и инфраструктуру

В результате ночной российской агрессии повреждены 3 частных дома, хозяйственное здание, магазин и газопровод в Днепропетровской области, но жертв и пострадавших нет.

Общество •   •  6728 просмотра
Днепропетровщина: рф повредила 3 частных дома и инфраструктуру

За сутки россияне потеряли: 1160 человек личного состава, 25 танков, 37 артиллерийских систем

За минувшие сутки россияне потеряли 1160 человек, в результате чего их общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 476 460 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  8863 просмотра
За сутки россияне потеряли: 1160 человек личного состава, 25 танков, 37 артиллерийских систем

Николаевщина: ПВО сбила БпЛА "Ланцет"; враг нанес минометные обстрелы, но без пострадавших

В Николаевской области ПВО сбила беспилотник "Ланцет", а оккупанты обстреляли из минометов акваторию Очаковской громады, но без жертв.

Общество •   •  11685 просмотра
Николаевщина: ПВО сбила БпЛА "Ланцет"; враг нанес минометные обстрелы, но без пострадавших

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 83 авиационных атак, 101 залповый обстрел

За минувшие сутки рф нанесла 2 ракетных, 83 авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  11718 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 83 авиационных атак, 101 залповый обстрел

В Запорожской области российские оккупанты 291 раз обстреляли 8 населенных пунктов

За минувшие сутки противник 291 раз обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области. К счастью, жертв среди мирного населения нет.

Общество •   •  12274 просмотра
В Запорожской области российские оккупанты 291 раз обстреляли 8 населенных пунктов

Китайский дипломат считает, что рф должна участвовать в Саммите Мира

Китайский дипломат в рф Чжан Ханьхуэй высказался в поддержку равноправного участия москвы в Саммите мира для обсуждения вариантов прекращения войны в Украине.

Война •   •  15887 просмотра
Китайский дипломат считает, что рф должна участвовать в Саммите Мира

Сегодня Всемирный день осведомленности о ментальном здоровье детей: как сохранить его украинским детям в условиях войны

Украинские дети сталкиваются с проблемами психического здоровья из-за российского вторжения, включая нехватку базовых ресурсов, пессимистические эмоции, разлуку с семьей и нормализацию насилия, что требует от родителей поддержки, поощрения к открытому общению, обучения стратегиям преодоления трудностей.

Общество •   •  12322 просмотра
Сегодня Всемирный день осведомленности о ментальном здоровье детей: как сохранить его украинским детям в условиях войны

российские нефтепродукты застряли в море из-за репрессий Южной Кореи

Более двух миллионов баррелей российских нефтепродуктов застряли в танкерах у берегов Омана из-за репрессий Южной Кореи против прямого импорта из рф.

Экономика •   •  15223 просмотра
российские нефтепродукты застряли в море из-за репрессий Южной Кореи

7 мая: Международный день планетариев, День торта

Сегодня, седьмого мая, люди, которые любят космос и очарованы загадочным миром небесных светил могут присоединиться к Международному дню планетариев. Дата празднования выбрана в честь того, что именно седьмого мая 1924 года на постоянной основе начал свою работу первый в современном понимании этого слова планетарий в Мюнхене.

УНН Lite •   •  16720 просмотра
7 мая: Международный день планетариев, День торта

Италия одобрит новый пакет военной помощи для защиты Украины от рф - Крозетто

Италия вскоре одобрит новый пакет военной помощи Украине, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения.

Война •   •  27664 просмотра
Италия одобрит новый пакет военной помощи для защиты Украины от рф - Крозетто