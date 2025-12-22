$42.250.09
Ексклюзив
14:35 • 6732 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 7516 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 11045 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 13646 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 14713 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 16389 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 15350 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12534 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11774 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8584 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Війна замість кар'єри: ПАР намагається визволити своїх громадян, яких обманом відправили воювати за росію

Київ • УНН

 • 44 перегляди

17 молодих південноафриканців стали жертвами вербувальної афери та опинилися на передовій у складі російських військ. Уряд Південної Африки офіційно підтвердив, що займається цією справою з 6 листопада.

Війна замість кар'єри: ПАР намагається визволити своїх громадян, яких обманом відправили воювати за росію

Щонайменше 17 молодих південноафриканців стали жертвами вербувальної афери та опинилися на передовій у складі російських військ. Історія 20-річного сина чоловіка, на прізвище Дубанделла з Дурбана стала публічною після того, як батько звернувся до агентства Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією Reuters, у липні хлопець із Південної Африки поїхав до рф, сподіваючись здобути фах VIP-охоронця, оскільки родина не мала коштів на університет. Натомість через п’ять місяців він опинився в епіцентрі запеклих боїв на сході України.

Швейцарця, який воював за Україну, засудили на батьківщині18.12.25, 22:58 • 10571 перегляд

Батько показав журналістам фотографії, які син таємно надсилає з фронту. На них – виснажений юнак у бойовій формі з автоматом та кадри зі сховків у підвалах, де доводиться ховатися від українських дронів.

Іноді немає їжі, навіть тиждень; іноді немає води. Я хочу повернутися додому... Будь ласка, тату, поговори з кимось 

– наводить Дубанделла слова сина, який часто плаче під час коротких телефонних дзвінків.

Центр протидії дезінформації: рф розгорнула масове вербування найманців в Ірані14.12.25, 15:59 • 3976 переглядiв

За словами новобранців, їх змушують копати окопи на морозі без належного забезпечення. Більшість із 17 чоловіків (віком від 20 до 39 років) стверджують, що їх завербувала невстановлена група найманців, а контракти, які вони підписували, були російською мовою.

Дипломатичні зусилля Преторії

Уряд Південної Африки офіційно підтвердив, що займається цією справою з 6 листопада, коли отримав перші сигнали про допомогу від громадян, які застрягли на Донбасі. Речник президента Сиріла Рамафоси Вінсент Магвенья назвав процес повернення чоловіків "дуже делікатним".

Процес повернення цих молодих чоловіків залишається дуже делікатним процесом. Їм загрожує серйозна небезпека, і ми все ще ведемо переговори з різними органами влади... Акцент більше робиться на владі росії, оскільки інформація, яку ми маємо, полягає в тому, що їх було завербовано в російські збройні сили 

– заявив Магвенья.

Міністерство закордонних справ рф наразі ігнорує запити щодо правового статусу південноафриканців та обставин їхнього вербування.

Понад 200 громадян Індії стали найманцями у лавах армії рф: Делі підтверджує масові жертви18.12.25, 20:26 • 11750 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Морози в Україні
Війна в Україні
Сиріл Рамафоса
Reuters
Україна