Щонайменше 17 молодих південноафриканців стали жертвами вербувальної афери та опинилися на передовій у складі російських військ. Історія 20-річного сина чоловіка, на прізвище Дубанделла з Дурбана стала публічною після того, як батько звернувся до агентства Reuters, пише УНН.

За інформацією Reuters, у липні хлопець із Південної Африки поїхав до рф, сподіваючись здобути фах VIP-охоронця, оскільки родина не мала коштів на університет. Натомість через п’ять місяців він опинився в епіцентрі запеклих боїв на сході України.

Батько показав журналістам фотографії, які син таємно надсилає з фронту. На них – виснажений юнак у бойовій формі з автоматом та кадри зі сховків у підвалах, де доводиться ховатися від українських дронів.

Іноді немає їжі, навіть тиждень; іноді немає води. Я хочу повернутися додому... Будь ласка, тату, поговори з кимось

За словами новобранців, їх змушують копати окопи на морозі без належного забезпечення. Більшість із 17 чоловіків (віком від 20 до 39 років) стверджують, що їх завербувала невстановлена група найманців, а контракти, які вони підписували, були російською мовою.

Уряд Південної Африки офіційно підтвердив, що займається цією справою з 6 листопада, коли отримав перші сигнали про допомогу від громадян, які застрягли на Донбасі. Речник президента Сиріла Рамафоси Вінсент Магвенья назвав процес повернення чоловіків "дуже делікатним".

Процес повернення цих молодих чоловіків залишається дуже делікатним процесом. Їм загрожує серйозна небезпека, і ми все ще ведемо переговори з різними органами влади... Акцент більше робиться на владі росії, оскільки інформація, яку ми маємо, полягає в тому, що їх було завербовано в російські збройні сили