Эксклюзив
14:35 • 7012 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 7742 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 11185 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф
Эксклюзив
13:06 • 13810 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 14855 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 16500 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 15433 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12579 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11813 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8614 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 7026 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 18190 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 56160 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 78196 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 112455 просмотра
Война вместо карьеры: ЮАР пытается вызволить своих граждан, которых обманом отправили воевать за Россию

Киев • УНН

 • 122 просмотра

17 молодых южноафриканцев стали жертвами вербовочной аферы и оказались на передовой в составе российских войск. Правительство Южной Африки официально подтвердило, что занимается этим делом с 6 ноября.

Война вместо карьеры: ЮАР пытается вызволить своих граждан, которых обманом отправили воевать за Россию

По меньшей мере 17 молодых южноафриканцев стали жертвами вербовочной аферы и оказались на передовой в составе российских войск. История 20-летнего сына мужчины по фамилии Дубанделла из Дурбана стала публичной после того, как отец обратился в агентство Reuters, пишет УНН.

Подробности

По информации Reuters, в июле парень из Южной Африки поехал в РФ, надеясь получить специальность VIP-охранника, поскольку у семьи не было средств на университет. Вместо этого через пять месяцев он оказался в эпицентре ожесточенных боев на востоке Украины.

Швейцарца, воевавшего за Украину, осудили на родине18.12.25, 22:58 • 10571 просмотр

Отец показал журналистам фотографии, которые сын тайно присылает с фронта. На них – истощенный юноша в боевой форме с автоматом и кадры из укрытий в подвалах, где приходится прятаться от украинских дронов.

Иногда нет еды, даже неделю; иногда нет воды. Я хочу вернуться домой... Пожалуйста, папа, поговори с кем-нибудь 

– приводит Дубанделла слова сына, который часто плачет во время коротких телефонных звонков.

Центр противодействия дезинформации: РФ развернула массовую вербовку наемников в Иране14.12.25, 15:59 • 3976 просмотров

По словам новобранцев, их заставляют копать окопы на морозе без надлежащего обеспечения. Большинство из 17 мужчин (в возрасте от 20 до 39 лет) утверждают, что их завербовала неустановленная группа наемников, а контракты, которые они подписывали, были на русском языке.

Дипломатические усилия Претории

Правительство Южной Африки официально подтвердило, что занимается этим делом с 6 ноября, когда получило первые сигналы о помощи от граждан, застрявших на Донбассе. Представитель президента Сирила Рамафосы Винсент Магвенья назвал процесс возвращения мужчин "очень деликатным".

Процесс возвращения этих молодых людей остается очень деликатным процессом. Им грозит серьезная опасность, и мы все еще ведем переговоры с различными властями... Акцент больше делается на власти России, поскольку информация, которую мы имеем, заключается в том, что они были завербованы в российские вооруженные силы 

– заявил Магвенья.

Министерство иностранных дел РФ пока игнорирует запросы относительно правового статуса южноафриканцев и обстоятельств их вербовки.

Более 200 граждан Индии стали наемниками в рядах армии РФ: Дели подтверждает массовые жертвы18.12.25, 20:26 • 11750 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Морозы в Украине
Война в Украине
Сирил Рамафоса
Reuters
