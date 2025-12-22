По меньшей мере 17 молодых южноафриканцев стали жертвами вербовочной аферы и оказались на передовой в составе российских войск. История 20-летнего сына мужчины по фамилии Дубанделла из Дурбана стала публичной после того, как отец обратился в агентство Reuters, пишет УНН.

Подробности

По информации Reuters, в июле парень из Южной Африки поехал в РФ, надеясь получить специальность VIP-охранника, поскольку у семьи не было средств на университет. Вместо этого через пять месяцев он оказался в эпицентре ожесточенных боев на востоке Украины.

Отец показал журналистам фотографии, которые сын тайно присылает с фронта. На них – истощенный юноша в боевой форме с автоматом и кадры из укрытий в подвалах, где приходится прятаться от украинских дронов.

Иногда нет еды, даже неделю; иногда нет воды. Я хочу вернуться домой... Пожалуйста, папа, поговори с кем-нибудь – приводит Дубанделла слова сына, который часто плачет во время коротких телефонных звонков.

Центр противодействия дезинформации: РФ развернула массовую вербовку наемников в Иране

По словам новобранцев, их заставляют копать окопы на морозе без надлежащего обеспечения. Большинство из 17 мужчин (в возрасте от 20 до 39 лет) утверждают, что их завербовала неустановленная группа наемников, а контракты, которые они подписывали, были на русском языке.

Дипломатические усилия Претории

Правительство Южной Африки официально подтвердило, что занимается этим делом с 6 ноября, когда получило первые сигналы о помощи от граждан, застрявших на Донбассе. Представитель президента Сирила Рамафосы Винсент Магвенья назвал процесс возвращения мужчин "очень деликатным".

Процесс возвращения этих молодых людей остается очень деликатным процессом. Им грозит серьезная опасность, и мы все еще ведем переговоры с различными властями... Акцент больше делается на власти России, поскольку информация, которую мы имеем, заключается в том, что они были завербованы в российские вооруженные силы – заявил Магвенья.

Министерство иностранных дел РФ пока игнорирует запросы относительно правового статуса южноафриканцев и обстоятельств их вербовки.

