Війна на Близькому Сході може перерости у нову світову війну - Президент України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що конфлікт на Близькому Сході може перерости у світову війну. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Кейліну Робертсону, передає УНН.

Деталі

Як зазначив глава держави, українська розвідка зафіксувала багато деталей російського виробництва в ударних безпілотниках, якими Іран завдає ударів по базах США у країнах Перської затоки, а також по Ізраїлю.

Це найбільший ризик, з яким світ стикається в останні роки, тому що це може перерости у світову війну. Я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Але якщо цю війну на Близькому Сході не зупинити - так само, як потрібно було зупинити путіна на самому початку, - тоді, якщо війну негайно ніхто не зупинить, це означає, що вона може стати дуже довгою війною. І вона може стати світовою війною - заявив Зеленський.

Він наголосив: на його думку, світ вже наблизився до нової глобальної війни. Також Зеленський вважає - якщо це не буде зупинене до осені, то війни триватимуть й надалі.

Нагадаємо

Президент України заявив про військову допомогу рф іранському режиму ракетами та ППО. За його словами, росія може направити свої війська до Ірану.

Також Володимир Зеленський заявив, що удари з Ірану росіяни хочуть поставити собі на користь, вже є розмови щодо зняття санкцій в обмін на допомогу США з Іраном.