Война на Ближнем Востоке может перерасти в новую мировую войну - Президент Украины

$43.860.0351.040.33
ukenru
09:10 • 1374 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
08:06 • 6280 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 11503 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 26508 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 84963 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 65193 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 40721 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 45536 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 35849 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 63023 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
41%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Литва определила вступление Украины и Молдовы в Евросоюз до 2030 года "стратегической целью"11 марта, 00:15 • 10810 просмотра
Первый шаг к сенсации? Турецкий "Галатасарай" победил "Ливерпуль" в матче 1/8 Лиги ЧемпионовPhoto11 марта, 00:38 • 6110 просмотра
Верховный суд США начал процесс масштабного возврата средств после отмены тарифов Трампа11 марта, 01:11 • 8200 просмотра
США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти04:32 • 19252 просмотра
КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США05:50 • 12026 просмотра
публикации
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов09:01 • 2956 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 35526 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 84952 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 65185 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 63019 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Эмманюэль Макрон
Игорь Терехов
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 18634 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 20031 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 30543 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 36747 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 37106 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Дипломатка

Война на Ближнем Востоке может перерасти в новую мировую войну - Президент Украины

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Владимир Зеленский заявил о риске перерастания конфликта на Ближнем Востоке в мировую войну. Разведка обнаружила детали из рф в иранских дронах против Израиля.

Война на Ближнем Востоке может перерасти в новую мировую войну - Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в мировую войну. Об этом он заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону, передает УНН.

Подробности

Как отметил глава государства, украинская разведка зафиксировала много деталей российского производства в ударных беспилотниках, которыми Иран наносит удары по базам США в странах Персидского залива, а также по Израилю.

Это самый большой риск, с которым мир сталкивается в последние годы, потому что это может перерасти в мировую войну. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Но если эту войну на Ближнем Востоке не остановить - так же, как нужно было остановить Путина в самом начале, - тогда, если войну немедленно никто не остановит, это означает, что она может стать очень долгой войной. И она может стать мировой войной

 - заявил Зеленский.

Он подчеркнул: по его мнению, мир уже приблизился к новой глобальной войне. Также Зеленский считает - если это не будет остановлено до осени, то войны будут продолжаться и дальше.

Напомним

Президент Украины заявил о военной помощи рф иранскому режиму ракетами и ПВО. По его словам, россия может направить свои войска в Иран.

Также Владимир Зеленский заявил, что удары из Ирана россияне хотят поставить себе на пользу, уже есть разговоры о снятии санкций в обмен на помощь США с Ираном.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Израиль
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран