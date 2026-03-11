Война на Ближнем Востоке может перерасти в новую мировую войну - Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в мировую войну. Об этом он заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону, передает УНН.

Подробности

Как отметил глава государства, украинская разведка зафиксировала много деталей российского производства в ударных беспилотниках, которыми Иран наносит удары по базам США в странах Персидского залива, а также по Израилю.

Это самый большой риск, с которым мир сталкивается в последние годы, потому что это может перерасти в мировую войну. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Но если эту войну на Ближнем Востоке не остановить - так же, как нужно было остановить Путина в самом начале, - тогда, если войну немедленно никто не остановит, это означает, что она может стать очень долгой войной. И она может стать мировой войной - заявил Зеленский.

Он подчеркнул: по его мнению, мир уже приблизился к новой глобальной войне. Также Зеленский считает - если это не будет остановлено до осени, то войны будут продолжаться и дальше.

Напомним

Президент Украины заявил о военной помощи рф иранскому режиму ракетами и ПВО. По его словам, россия может направить свои войска в Иран.

Также Владимир Зеленский заявил, что удары из Ирана россияне хотят поставить себе на пользу, уже есть разговоры о снятии санкций в обмен на помощь США с Ираном.