30 вересня, 17:35 • 11872 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 20118 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 36004 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 32932 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 42928 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 68383 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 33667 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 27423 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 24143 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21800 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Сергій Лисак
Україна
Харків
Одеса
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Відомо про 2 постраждалих внаслідок атаки по Харкову: на місці удару спалахнула пожежа - мер

Київ • УНН

 • 1806 перегляди

У ніч проти 1 жовтня Харків зазнав комбінованого удару по Київському району. Ворог застосував керовану авіаційну бомбу та балістичні ракети, попередньо відомо про двох постраждалих.

Відомо про 2 постраждалих внаслідок атаки по Харкову: на місці удару спалахнула пожежа - мер

У ніч проти 1 жовтня у Харкові зафіксовано комбінований удар по Київському району міста. Ворог застосував керовану авіаційну бомбу та балістичні ракети. Про це пише УНН із посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.

За попередньою інформацією, по Київському району було завдано удар КАБ. Також було зафіксовано пуски "балістики"

- зазначили в ОВА.

За даними мера, попередньо, відомо про двох постраждалих у Київському районі міста. Окрім цього, по Салтівському та Київському районах зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі. Також відомо про пожежу на одному із міських ринків.

Харків зазнав ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами - мер01.10.25, 02:07 • 878 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніКиїв
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків