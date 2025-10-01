Відомо про 2 постраждалих внаслідок атаки по Харкову: на місці удару спалахнула пожежа - мер

У ніч проти 1 жовтня у Харкові зафіксовано комбінований удар по Київському району міста. Ворог застосував керовану авіаційну бомбу та балістичні ракети. Про це пише УНН із посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.

За попередньою інформацією, по Київському району було завдано удар КАБ. Також було зафіксовано пуски "балістики" - зазначили в ОВА.

За даними мера, попередньо, відомо про двох постраждалих у Київському районі міста. Окрім цього, по Салтівському та Київському районах зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі. Також відомо про пожежу на одному із міських ринків.

