Известно о 2 пострадавших в результате атаки по Харькову: на месте удара вспыхнул пожар - мэр
Киев • УНН
В ночь на 1 октября Харьков подвергся комбинированному удару по Киевскому району. Враг применил управляемую авиационную бомбу и баллистические ракеты, предварительно известно о двух пострадавших.
В ночь на 1 октября в Харькове зафиксирован комбинированный удар по Киевскому району города. Враг применил управляемую авиационную бомбу и баллистические ракеты. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу ОВА Олега Синегубова.
По предварительной информации, по Киевскому району был нанесен удар КАБ. Также были зафиксированы пуски "баллистики"
По данным мэра, предварительно, известно о двух пострадавших в Киевском районе города. Кроме этого, по Салтовскому и Киевскому районам зафиксированы разрушения частных домов, гаражей, возникли пожары. Также известно о пожаре на одном из городских рынков.
