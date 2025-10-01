Известно о 2 пострадавших в результате атаки по Харькову: на месте удара вспыхнул пожар - мэр

В ночь на 1 октября в Харькове зафиксирован комбинированный удар по Киевскому району города. Враг применил управляемую авиационную бомбу и баллистические ракеты. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу ОВА Олега Синегубова.

По предварительной информации, по Киевскому району был нанесен удар КАБ. Также были зафиксированы пуски "баллистики" - отметили в ОВА.

По данным мэра, предварительно, известно о двух пострадавших в Киевском районе города. Кроме этого, по Салтовскому и Киевскому районам зафиксированы разрушения частных домов, гаражей, возникли пожары. Также известно о пожаре на одном из городских рынков.

Харьков подвергся ударам управляемыми авиационными бомбами и ракетами - мэр