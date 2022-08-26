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Відірвані від реальності: у МЗС розчаровані позицією ООН щодо удару рф по Чаплиному

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Заклики координаторки ООН до "всіх сторін" дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності. Прирівняння жертви до агресора – абсолютно неприйнятне. Про це у Facebook написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.

Відірвані від реальності: у МЗС розчаровані позицією ООН щодо удару рф по Чаплиному

Деталі

“В МЗС України розчаровані відсутністю чіткої позиції офісу гуманітарної координаторки ООН в Україні щодо ракетного обстрілу росії по залізничній станції в Чаплиному 24 серпня, в результаті якого було вбито двадцять п‘ять цивільних людей, зокрема двоє дітей”, – написав Ніколенко.

Речник МЗС України нагадав, що міноборони рф публічно зізналося у здійсненні цього воєнного злочину. 

"Заклики високої представниці ООН до "всіх сторін»" дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності. Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним", – зазначив Ніколенко.

За його словами в МЗС розраховують на те, що структури ООН зможуть скористатися присутністю в Україні, щоб розібратися яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села.

Доповнення

Після нещодавнього ворожого обстрілу українських міст ООН закликала всі сторони війни "дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права та постійно дбати про захист цивільних осіб та цивільної інфраструктури".

Внаслідок ракетного удару російських військ по Чаплиному Дніпропетровської області загинуло 25 людей, серед них двоє дітей. Рятувально-пошукові роботи завершено.

У росії визнали причетність до ракетних ударів по Чаплиному.

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