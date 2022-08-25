"Вдарили "Іскандером": у рф підтвердили удар по потягу в Чаплиному, де загинули 25 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У росії визнали причетність до ракетних ударів по селищу Чаплине Дніпропетровської області, в результаті яких загинуло 25 людей. Повідомлення міноборони рф поширили росЗМІ, інформує УНН.
Деталі
У міноборони росії заявили про удар ракетою "Іскандер" у те, що вони назвали "військовим ешелоном" на залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області.
На повідомлення вже відреагував, зокрема, речник Одеської ОВА Сергій Братчук, зауваживши цинічність росіян, які вбили українських дітей і дорослих у Чаплиному.
Доповнення
Російські окупанти завдали ракетного удару по вагонах на станції Чаплине в Дніпропетровській області, загинуло 25 людей, серед них двоє дітей. Рятувально-пошукові роботи завершено.