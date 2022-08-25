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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Ударили "Искандером": в рф подтвердили удар по поезду в Чаплино, где погибли 25 человек

Киев • УНН

 • 247002 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В россии признали причастность к ракетным ударам по поселку Чаплино Днепропетровской области, в результате которых погибли 25 человек. Сообщения минобороны рф распространили росСМИ, информирует УНН.

"Ударили "Искандером": в рф подтвердили удар по поезду в Чаплино, где погибли 25 человек

Детали

В минобороны россии заявили об ударе ракетой "Искандер" в то, что они назвали "военным эшелоном" на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

На сообщение уже отреагировал, в частности, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, отметив циничность россиян, которые убили украинских детей и взрослых в Чаплино.

Дополнение 

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области, погибли 25 человек, среди них двое детей. Спасательно-поисковые работы завершены.

Украинские Национальные Новости

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