"Ударили "Искандером": в рф подтвердили удар по поезду в Чаплино, где погибли 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В россии признали причастность к ракетным ударам по поселку Чаплино Днепропетровской области, в результате которых погибли 25 человек. Сообщения минобороны рф распространили росСМИ, информирует УНН.
Детали
В минобороны россии заявили об ударе ракетой "Искандер" в то, что они назвали "военным эшелоном" на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.
На сообщение уже отреагировал, в частности, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, отметив циничность россиян, которые убили украинских детей и взрослых в Чаплино.
Дополнение
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области, погибли 25 человек, среди них двое детей. Спасательно-поисковые работы завершены.