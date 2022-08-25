"Ударили "Искандером": в рф подтвердили удар по поезду в Чаплино, где погибли 25 человек

Детали

В минобороны россии заявили об ударе ракетой "Искандер" в то, что они назвали "военным эшелоном" на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

На сообщение уже отреагировал, в частности, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, отметив циничность россиян, которые убили украинских детей и взрослых в Чаплино.

Дополнение

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области, погибли 25 человек, среди них двое детей. Спасательно-поисковые работы завершены.