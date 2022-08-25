Ракетний удар по Чаплиному: загинуло 25 людей, пошукові роботи завершено

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"В селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 особа", – написав Тимошенко.

Нагадаємо

24 серпня російські війська завдали ракетного удару по вагонах на станції Чаплине у Дніпропетровській області.