Цього самого дня у Синельниківському районі на Дніпропетровщині російська ракета влучила у приватний будинок – під завалами опинилося двоє дітей, їх евакуювали.
Ракетний удар по Чаплиному: загинуло 25 людей, пошукові роботи завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Внаслідок ракетного удару російських військ по Чаплиному Дніпропетровської області загинуло 25 людей, серед них двоє дітей. Рятувально-пошукові роботи завершено. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує УНН.
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"В селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 особа", – написав Тимошенко.
Нагадаємо
24 серпня російські війська завдали ракетного удару по вагонах на станції Чаплине у Дніпропетровській області.