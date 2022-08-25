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Ракетний удар по Чаплиному: загинуло 25 людей, пошукові роботи завершено

Київ • УНН

 • 163434 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Внаслідок ракетного удару російських військ по Чаплиному Дніпропетровської області загинуло 25 людей, серед них двоє дітей. Рятувально-пошукові роботи завершено. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує УНН.

Ракетний удар по Чаплиному: загинуло 25 людей, пошукові роботи завершено

Цитата

"В селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 особа", – написав Тимошенко.

Нагадаємо

24 серпня російські війська завдали ракетного удару по вагонах на станції Чаплине у Дніпропетровській області. 

Цього самого дня у Синельниківському районі на Дніпропетровщині російська ракета влучила у приватний будинок – під завалами опинилося двоє дітей, їх евакуювали.

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