Ракетный удар по Чаплино: погибли 25 человек, поисковые работы завершены

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"В поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое – дети. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадал 31 человек", – написал Тимошенко.

Напомним

24 августа российские войска нанесли ракетный удар по вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области.

В этот же день в Синельниковском районе Днепропетровской области российская ракета попала в частный дом – под завалами оказались двое детей, их эвакуировали.