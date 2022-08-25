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Ракетный удар по Чаплино: погибли 25 человек, поисковые работы завершены

Киев • УНН

 • 163434 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В результате ракетного удара российских войск по Чаплино Днепропетровской области погибли 25 человек, среди них двое детей. Спасательно-поисковые работы завершены. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует УНН.

Ракетный удар по Чаплино: погибли 25 человек, поисковые работы завершены

Цитата

"В поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое – дети. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадал 31 человек", – написал Тимошенко.

Напомним

24 августа российские войска нанесли ракетный удар по вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области. 

В этот же день в Синельниковском районе Днепропетровской области российская ракета попала в частный дом – под завалами оказались двое детей, их эвакуировали.

Украинские Национальные Новости

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