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Російський ракетний удар по Чаплиному: серед загиблих двоє дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Серед загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по селищу Чаплине на Дніпропетровщині є двоє хлопчиків - 6 та 11 років. Тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Російський ракетний удар по Чаплиному: серед загиблих двоє дітей

Цитата

«Тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя більш ніж 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків - 6 та 11 років. Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни», - написав Резніченко у Telegram.

Деталі

За його словами, російська армія обстріляла чотири райони - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський.

«По Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього 2 роки! Усі у лікарні», - повідомив Резніченко.

Він зазначив, що Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих.

Також повідомив, що Криворізький район обстрілювали російські "Урагани" та "Смерчі”. Поцілили по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла. Люди не ушкоджені.

«На Дніпровський район росіяни скерували ракету. Наші військові її збили», - додав Резніченко.

Доповнення

Російські окупанти завдали ракетного удару по вагонах на станції Чаплине в Дніпропетровській області. Наразі відомо, що загинули 22 людини.

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