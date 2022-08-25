Российский ракетный удар по Чаплино: среди погибших двое детей

Цитата

«Продолжаются поисково-спасательные работы в поселке Чаплино. Российская атака, произошедшая накануне, унесла жизни более 20 человек, среди них двое мальчиков - 6 и 11 лет. Они просто играли у себя дома, когда туда прилетели российские ракеты. Полиция открыла уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны», - написал Резниченко в Telegram.

Детали

По его словам, российская армия обстреляла четыре района – Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский.

«По Синельниковскому району после полуночи враг ударил в четвертый раз за сутки. В Великомихайловке разрушены несколько домов. Восемь пострадавших. Среди них трое детей. Самой маленькой девочке всего 2 года! Все в больнице», - сообщил Резниченко.

Он отметил, что Никопольский район враг трижды накрывал огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополь и Марганецкую громаду прилетели 11 снарядов. Без пострадавших.

Также сообщил, что Криворожский район обстреливали российские "Ураганы" и "Смерчи”. Попали по Апостоловской и Широковской громадах. Село Кошевое осталось без света. Несколько реактивных снарядов прилетели и в один из районов Кривого Рога. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали.

«На Днепровский район россияне направили ракету. Наши военные ее сбили», - добавил Резниченко.

Дополнение

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области. Пока известно, что погибли 22 человека.