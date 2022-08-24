Дніпропетровщина: рф завдала удару по вагонах на станції Чаплине, загинуло щонайменше 15 людей

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«Російським ракетним ударом по Дніпропетровській області, по залізничій станції, прямо по вагонах на станції Чаплине, чотири пасажирських вагони зараз горять. Станом на зараз вбито щонайменше 15 людей і близько 50 поранено», - розповів Зеленський.

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Він зазначив, що рятувальники працюють, але кількість загиблих ще може збільшитися.

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На Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок – під завалами опинилося двоє дітей, їх евакуювали.

Внаслідок ракетного обстрілу Дніпропетровської області загинула 11 річна дитина.