Днепропетровская область: рф нанесла удар по вагонам на станции Чаплино, погибли по меньшей мере 15 человек

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«Российским ракетным ударом по Днепропетровской области, по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино, четыре пассажирских вагона сейчас горят. По состоянию на данный момент убиты по меньшей мере 15 человек и около 50 ранены», - рассказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что спасатели работают, но количество погибших еще может увеличиться.

Дополнение

В Днепропетровской области в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом – под завалами оказались двое детей, их эвакуировали.

В результате ракетных обстрелов Днепропетровской области погиб 11 летний ребенок.