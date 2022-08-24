Ракетний обстріл Дніпропетровщини: загинула 11-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Внаслідок ракетного обстрілу Дніпропетровської області загинула 11 річна дитина. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує УНН.
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"Синельниківський район. Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11 річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів", - написав Тимошенко.
Нагадаємо
На Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок – під завалами опинилося двоє дітей, їх евакуювали.