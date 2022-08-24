Ракетний обстріл Дніпропетровщини: загинула 11-річна дитина

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"Синельниківський район. Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11 річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів", - написав Тимошенко.

Нагадаємо

На Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок – під завалами опинилося двоє дітей, їх евакуювали.