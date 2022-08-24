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На Дніпропетровщині ракета влучила у приватний будинок: під завалами опинилося двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок – під завалами опинилося двоє дітей, їх евакуювали. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує УНН.
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"Близько 15:00 на Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок. Під завалами опинилися 2 дітей. Їх евакуювали, діти живі", – написав Тимошенко.
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