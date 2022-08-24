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В Днепропетровской области ракета попала в частный дом: под завалами оказалось двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Днепропетровской области в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом – под завалами оказалось двое детей, их эвакуировали. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует УНН.
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"Около 15:00 в Днепропетровской области в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом. Под завалами оказались 2 детей. Их эвакуировали, дети живы", – написал Тимошенко.
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