На Полтавщині чотири "прильоти": окупанти вдарили по Миргороду

Цитата

"Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!" - написав Лунін.

Нагадаємо

ГУР попереджало про підвищену загрозу ракетних ударів та провокацій з боку росії на День незалежності України.