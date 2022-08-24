На Полтавщині чотири "прильоти": окупанти вдарили по Миргороду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російські окупанти вдарили по Миргороду Полтавської області - зафіксували чотири "прильоти" по інфраструктурі. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує УНН.
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"Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!" - написав Лунін.
Нагадаємо
ГУР попереджало про підвищену загрозу ракетних ударів та провокацій з боку росії на День незалежності України.