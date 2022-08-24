В Полтавской области четыре "прилета": оккупанты ударили по Миргороду
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Российские оккупанты ударили по Миргороду Полтавской области – зафиксировали четыре "прилета" по инфраструктуре. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует УНН.
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"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях!" – написал Лунин.
Напомним
ГУР предупреждало о повышенной угрозе ракетных ударов и провокациях со стороны россии в День независимости Украины.