В Полтавской области четыре "прилета": оккупанты ударили по Миргороду

Цитата

"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях!" – написал Лунин.

Напомним

ГУР предупреждало о повышенной угрозе ракетных ударов и провокациях со стороны россии в День независимости Украины.