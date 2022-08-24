Ракетный обстрел Днепропетровщины: погиб 11-летний ребенок

Цитата

"Синельниковский район. В результате ракетных обстрелов погиб 11 летний ребенок. Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов", - написал Тимошенко.

Напомним

На Днепропетровщине в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом – под завалами оказались двое детей, их эвакуировали.