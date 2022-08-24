Російський ракетний удар по залізничній станції Чаплине : загинули 22 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Станом на зараз внаслідок ворожого удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині загинули 22 людини, пошуково-рятувальні роботи тривають. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
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"Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають. Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників із нашої землі", - сказав він.
Нагадаємо
На Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок – під завалами опинилося двоє дітей, їх евакуювали.