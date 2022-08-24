Российский ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино: погибли 22 человека

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"Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на эту минуту – 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются. Обязательно заставим оккупантов ответить за все, что они наделали. И обязательно выбросим захватчиков из нашей земли", - сказал он.

Напомним

На Днепропетровщине в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом – под завалами оказались двое детей, их эвакуировали.