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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 5802 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино: погибли 22 человека

Киев • УНН

 • 249326 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. По состоянию на данный момент в результате вражеского удара по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине погибли 22 человека, поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Российский ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино: погибли 22 человека

Цитата

"Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на эту минуту – 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются. Обязательно заставим оккупантов ответить за все, что они наделали. И обязательно выбросим захватчиков из нашей земли", - сказал он.

Напомним 

На Днепропетровщине в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом – под завалами оказались двое детей, их эвакуировали.

Украинские Национальные Новости

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