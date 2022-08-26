Оторваны от реальности: в МИД разочарованы позицией ООН относительно удара рф по Чаплино

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 10202 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 35898 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 87696 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 122797 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 121900 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 271890 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134136 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122486 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374522 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84114 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
71%
Популярные новости

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 12925 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 34395 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 8522 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 10045 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 6132 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 271890 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295854 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374522 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350668 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 397072 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78642 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112374 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131915 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171097 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80287 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Оторваны от реальности: в МИД разочарованы позицией ООН относительно удара рф по Чаплино

Киев • УНН

 • 200192 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Призывы координатора ООН ко "всем сторонам" соблюдать международное гуманитарное право выглядят оторванными от реальности. Приравнение жертвы к агрессору – абсолютно неприемлемо. Об этом в Facebook написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

Оторваны от реальности: в МИД разочарованы позицией ООН относительно удара рф по Чаплино

Детали

“В МИД Украины разочарованы отсутствием четкой позиции офиса гумантарного координатора ООН в Украине относительно ракетных обстрелов россии по железнодорожной станции в Чаплино 24 августа, в результате которого были убиты двадцать пять гражданских людей, в том числе двое детей”, – написал Николенко.

Спикер МИД Украины напомнил, что минобороны рф публично призналось в совершении этого военного преступления.

"Призывы высокой представительницы ООН ко "всем сторонам" придерживаться международного гуманитарного права выглядят оторванными от реальности. Приравнение жертвы к агрессору абсолютно неприемлемо", – отметил Николенко.

По его словам, в МИД рассчитывают на то, что структуры ООН смогут воспользоваться присутствием в Украине, чтобы разобраться, какая именно сторона должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, бомбардируя Чаплино и другие украинские города и села.

Дополнение

После недавнего вражеского обстрела украинских городов ООН призвала все стороны войны "придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и постоянно заботиться о защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры".

В результате ракетного удара российских войск по Чаплино Днепропетровской области погибло 25 человек, среди них двое детей. Спасательно-поисковые работы завершены.

В россии признали причастность к ракетным ударам по Чаплиному.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04