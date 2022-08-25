ООН закликала "щадити мирних жителів" після ударів росії по кількох містах України

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"Як ви знаєте, велися інтенсивні обстріли прифронтових міст, у тому числі Нікополя та Зеленодольська Дніпропетровської області, де бойові дії залишили за собою слід руйнувань, пошкоджено десятки будинків, а також магазини, школи та аптеки. Це включає вчорашні удари, внаслідок яких загинули та отримали поранення мирні жителі неподалік залізничної станції в Чаплине, що викликає особливе занепокоєння", — сказав Дюжаррик журналістам у Нью-Йорку.

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Дюжаррик повідомив, що координатор ООН з гуманітарних питань Деніз Браун "почала триденну місію до східної та центральної України, щоб на власні очі побачити гуманітарні наслідки війни та зусилля, які вживає гуманітарні організації в країні для підтримки постраждалих".

"Всі суб'єкти без винятку повинні дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права і постійно дбати про те, щоб щадити цивільних осіб та громадянську інфраструктуру, щоб вони були захищені, їхні будинки були збережені, а основні послуги залишалися", - сказала Браун.

Додамо

Щонайменше 25 людей загинули внаслідок удару російських військ на залізничну станцію Чаплине у середу.