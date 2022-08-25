ООН призвала "щадить мирных жителей" после ударов россии по нескольким городам Украины

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"Как вы знаете, велись интенсивные обстрелы прифронтовых городов, в том числе Никополя и Зеленодольска Днепропетровской области, где боевые действия оставили за собой след разрушений, повреждены десятки домов, а также магазины, школы и аптеки. Это включает вчерашние удары в результате которых погибли и получили ранения мирные жители близ железнодорожной станции в Чаплино, что вызывает особое беспокойство", — сказал Дюжаррик журналистам в Нью-Йорке.

Детали

Дюжаррик сообщил, что координатор ООН по гуманитарным вопросам Дениз Браун "начала трехдневную миссию в восточную и центральную Украину, чтобы собственными глазами увидеть гуманитарные последствия войны и усилия, предпринимаемые гуманитарными организациями в стране для поддержки пострадавших".

"Все субъекты без исключения должны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и постоянно заботиться о том, чтобы щадить гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, чтобы они были защищены, их дома были сохранены, а основные услуги оставались", – сказала Браун.

Добавим

По меньшей мере 25 человек погибли в результате удара русских войск на железнодорожную станцию ​​Чаплино в среду.