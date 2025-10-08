Відбудеться незабаром? Посол України в Польщі відповів щодо зустрічі Зеленського і Навроцького

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Василь Боднар розповів, коли відбудеться анонсована зустріч Президента України Володимира Зеленського з його польським колегою Каролем Навроцьким. Про це повідомляє УНН з посиланням на RFM24.

Деталі

Український дипломат висловив сподівання, що зустріч відбудеться в найближчі тижні. Він додав, що головним темою зустрічі обох лідерів будуть питання, пов'язані з безпекою.

Також Василь Боднар відповів на питання щодо можливого створення української політичної партії в Польщі, яка мала б бути голосом української діаспори в Польщі. Адже російсько-українська в Україні спричинила масовий відтік українців до Польщі.

До цього ще не дійшло і не дійде - рішуче прокоментував це питання дипломат.

Він підкреслив, що "політична сцена в Польщі формується політиками, а не українцями".

Нагадаємо

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України. Однак цей закон обмежує пільги для тих, хто не працює в Польщі.