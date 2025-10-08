Відбудеться незабаром? Посол України в Польщі відповів щодо зустрічі Зеленського і Навроцького
Київ • УНН
Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що зустріч президентів України та Польщі відбудеться найближчими тижнями. Головною темою переговорів стануть питання безпеки.
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Василь Боднар розповів, коли відбудеться анонсована зустріч Президента України Володимира Зеленського з його польським колегою Каролем Навроцьким. Про це повідомляє УНН з посиланням на RFM24.
Деталі
Український дипломат висловив сподівання, що зустріч відбудеться в найближчі тижні. Він додав, що головним темою зустрічі обох лідерів будуть питання, пов'язані з безпекою.
Також Василь Боднар відповів на питання щодо можливого створення української політичної партії в Польщі, яка мала б бути голосом української діаспори в Польщі. Адже російсько-українська в Україні спричинила масовий відтік українців до Польщі.
До цього ще не дійшло і не дійде
Він підкреслив, що "політична сцена в Польщі формується політиками, а не українцями".
Нагадаємо
Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України. Однак цей закон обмежує пільги для тих, хто не працює в Польщі.