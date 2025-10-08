Состоится в ближайшее время? Посол Украины в Польше ответил по поводу встречи Зеленского и Навроцкого

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар рассказал, когда состоится анонсированная встреча Президента Украины Владимира Зеленского с его польским коллегой Каролем Навроцким. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RFM24.

Подробности

Украинский дипломат выразил надежду, что встреча состоится в ближайшие недели. Он добавил, что главной темой встречи обоих лидеров будут вопросы, связанные с безопасностью.

Также Василий Боднар ответил на вопрос о возможном создании украинской политической партии в Польше, которая должна была бы быть голосом украинской диаспоры в Польше. Ведь российско-украинская война в Украине вызвала массовый отток украинцев в Польшу.

До этого еще не дошло и не дойдет - решительно прокомментировал этот вопрос дипломат.

Он подчеркнул, что "политическая сцена в Польше формируется политиками, а не украинцами".

Напомним

Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины. Однако этот закон ограничивает льготы для тех, кто не работает в Польше.