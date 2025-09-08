$41.220.13
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Збірна України проведе другий матч відбору до ЧС-2026 проти Азербайджану 9 вересня о 19:00 у Баку. Букмекери прогнозують перемогу України.

Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану

Завтра, 9 вересня, збірна України з футболу проведе другий поєдинок у рамках відбору на Чемпіонат світу-2026. Наша збірна зустрінеться зі збірної Азербайджану у Баку. УНН розповідає, хто фаворит поєдинку, та де дивитися матч. 

Деталі

Другий поєдинок у відборі до ЧС-2026 для нашої збірної пройде у столиці Азербайджану - Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Україна і Азербайджан вже провели свої поєдинки у групі D. На жаль, Україна поступилася французам - 2:0, а Азербайджан розгромно поступився Ісландії - 5:0. 

Україна програла Франції у відборі на Чемпіонат Світу 202606.09.25, 00:00 • 4271 перегляд

Як раніше повідомляв УНН, Україна у відборі втратила декілька ключових гравців, зокрема Андрія Луніна, Олександра Тимчика, Віталія Миколенка та Романа Яремчука, а також розташування збірної залишив Віктор Циганков, який зазнав травми в матчі за "Жирону" та залиши в команду. 

Циганов не допоможе збірній Україні у матчі відбору до ЧС проти Азербайджану: хавбек не встигне відновитися від мʼязового пошкодження06.09.25, 14:34 • 4035 переглядiв

Водночас збірна Азербайджану перед матчем проти України залишилася без головного тренера. У понеділок стало відомо, що Фернандо Сантуш залишив команду за згодою сторін. На матч проти України збірну Азербайджану виведе Айхан Аббасов. 

Айхан Аббасов - новий тренер збірної Азербайджану 

Перед матчем

Як вже зазначалося вище, Сантуш покинув команду, а тому на традиційній передматчевій пресконференції національну збірну Азербайджану представляв один із її тренерів Рашад Еюбов.

Ми тренувалися за планом. Нашою метою було психологічно підготувати команду за короткий проміжок часу. Футбол — це командна гра, і ми повинні працювати як команда. Я вірю, що в нас є сила та якість, аби досягти позитивного результату

- заявив перед матчем Еюбов.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що звільнення Сантуша на підготовку до матчу. 

Звісно, це впливає на підготовку, ми будемо робити необхідні корективи. Ми представили гравцям команду суперника, показали, за рахунок чого азербайджанці грають в атаці та в обороні. Але важливо, що завтра покажемо ми. Я вважаю, збірна буде готова до будь-якої моделі гри у виконанні Азербайджану. Я думаю, завтра буде важка гра. Сподіваюся, цю пресконференцію не будуть слухати наші гравці. Тому що коли команди міняють тренерів, це може сприйматися по-різному. Я не вважаю, що збірна Азербайджану слабка. Я дивився матчі, зокрема перший тайм з Ісландією - не вважаю, що збірна Азербайджану зіграла дуже слабо. Вона діяла організовано, але, на жаль, не створювала моментів.Завтра буде непроста гра. Ми зробимо все, щоб гравці це розуміли і з першої хвилини намагалися досягти результату

- сказав Ребров.

Арбітри матчу

На полі Республіканського стадіону імені Тофіка Бахрамова та поза ним із подіями розбиратимуться арбітри з Греції на чолі з Вассілісом Фоттіасом. На лініях йому допомагатимуть Андреас Меїнтанас та Міхаїл Пападакіс. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасіос Папапетру, а за роботу системи ВАА відповідатимуть Ангелос Євангелу й Іонніс Пападопулос.

Вассіліс Фоттіас - головний арбітр матчу 

Де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Азербайджан – Україна у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Прогнози букмекерів

Букмекери віддають впевнену перемогу збірній України, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом - 1,5. На перемогу Азербайджану - 6,5, а на нічию - 4,2. 

За свою історію команди пересікалися лише двічі у далекому 2006 році. Перший поєдинок завершився нульовою нічиєю, а другий поєдинок збірна Азербайджану була розгромлена - 6:0.

Штучний інтелект вважає, що Україна переможе у цьому матчі з рахунком - 2:0, адже Азербайджан перебуває в доволі слабкій формі: не здобували перемог в офіційних матчах кілька поєдинків поспіль, мають проблеми з нападом і часто пропускають більше ніж один гол. 

Павло Башинський

