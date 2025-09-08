Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана

Завтра, 9 сентября, сборная Украины по футболу проведет второй поединок в рамках отбора на Чемпионат мира-2026. Наша сборная встретится со сборной Азербайджана в Баку. УНН рассказывает, кто фаворит поединка, и где смотреть матч.

Детали

Второй поединок в отборе к ЧМ-2026 для нашей сборной пройдет в столице Азербайджана - Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Украина и Азербайджан уже провели свои поединки в группе D. К сожалению, Украина уступила французам - 2:0, а Азербайджан разгромно уступил Исландии - 5:0.

Украина проиграла Франции в отборе на Чемпионат Мира 2026

Как ранее сообщал УНН, Украина в отборе потеряла несколько ключевых игроков, в частности Андрея Лунина, Александра Тымчика, Виталия Миколенко и Романа Яремчука, а также расположение сборной покинул Виктор Цыганков, который получил травму в матче за "Жирону" и покинул команду.

Цыганов не поможет сборной Украины в матче отбора к ЧМ против Азербайджана: хавбек не успеет восстановиться от мышечного повреждения

В то же время сборная Азербайджана перед матчем против Украины осталась без главного тренера. В понедельник стало известно, что Фернандо Сантуш покинул команду по соглашению сторон. На матч против Украины сборную Азербайджана выведет Айхан Аббасов.

Айхан Аббасов - новый тренер сборной Азербайджана

Перед матчем

Как уже отмечалось выше, Сантуш покинул команду, а потому на традиционной предматчевой пресс-конференции национальную сборную Азербайджана представлял один из ее тренеров Рашад Эюбов.

Мы тренировались по плану. Нашей целью было психологически подготовить команду за короткий промежуток времени. Футбол — это командная игра, и мы должны работать как команда. Я верю, что у нас есть сила и качество, чтобы достичь положительного результата - заявил перед матчем Эюбов.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что увольнение Сантуша повлияет на подготовку к матчу.

Конечно, это влияет на подготовку, мы будем делать необходимые коррективы. Мы представили игрокам команду соперника, показали, за счет чего азербайджанцы играют в атаке и в обороне. Но важно, что завтра покажем мы. Я считаю, сборная будет готова к любой модели игры в исполнении Азербайджана. Я думаю, завтра будет тяжелая игра. Надеюсь, эту пресс-конференцию не будут слушать наши игроки. Потому что когда команды меняют тренеров, это может восприниматься по-разному. Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Я смотрел матчи, в частности первый тайм с Исландией - не считаю, что сборная Азербайджана сыграла очень слабо. Она действовала организованно, но, к сожалению, не создавала моментов. Завтра будет непростая игра. Мы сделаем все, чтобы игроки это понимали и с первой минуты пытались достичь результата - сказал Ребров.

Арбитры матча

На поле Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова и вне его с событиями будут разбираться арбитры из Греции во главе с Вассилисом Фоттиасом. На линиях ему будут помогать Андреас Меинтанас и Михаил Пападакис. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасиос Папапетру, а за работу системы ВАА будут отвечать Ангелос Евангелу и Ионнис Пападопулос.

Вассилис Фоттиас - главный арбитр матча

Где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Азербайджан – Украина в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры отдают уверенную победу сборной Украины, на победу которой можно поставить с коэффициентом - 1,5. На победу Азербайджана - 6,5, а на ничью - 4,2.

За свою историю команды пересекались лишь дважды в далеком 2006 году. Первый поединок завершился нулевой ничьей, а второй поединок сборная Азербайджана была разгромлена - 6:0.

Искусственный интеллект считает, что Украина победит в этом матче со счетом - 2:0, ведь Азербайджан находится в довольно слабой форме: не одерживали побед в официальных матчах несколько поединков подряд, имеют проблемы с нападением и часто пропускают более одного гола.