Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
Киев • УНН
Сборная Украины проведет второй матч отбора на ЧМ-2026 против Азербайджана 9 сентября в 19:00 в Баку. Букмекеры прогнозируют победу Украины.
Завтра, 9 сентября, сборная Украины по футболу проведет второй поединок в рамках отбора на Чемпионат мира-2026. Наша сборная встретится со сборной Азербайджана в Баку. УНН рассказывает, кто фаворит поединка, и где смотреть матч.
Детали
Второй поединок в отборе к ЧМ-2026 для нашей сборной пройдет в столице Азербайджана - Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Украина и Азербайджан уже провели свои поединки в группе D. К сожалению, Украина уступила французам - 2:0, а Азербайджан разгромно уступил Исландии - 5:0.
Украина проиграла Франции в отборе на Чемпионат Мира 202606.09.25, 00:00 • 4271 просмотр
Как ранее сообщал УНН, Украина в отборе потеряла несколько ключевых игроков, в частности Андрея Лунина, Александра Тымчика, Виталия Миколенко и Романа Яремчука, а также расположение сборной покинул Виктор Цыганков, который получил травму в матче за "Жирону" и покинул команду.
Цыганов не поможет сборной Украины в матче отбора к ЧМ против Азербайджана: хавбек не успеет восстановиться от мышечного повреждения06.09.25, 14:34 • 4035 просмотров
В то же время сборная Азербайджана перед матчем против Украины осталась без главного тренера. В понедельник стало известно, что Фернандо Сантуш покинул команду по соглашению сторон. На матч против Украины сборную Азербайджана выведет Айхан Аббасов.
Айхан Аббасов - новый тренер сборной Азербайджана
Перед матчем
Как уже отмечалось выше, Сантуш покинул команду, а потому на традиционной предматчевой пресс-конференции национальную сборную Азербайджана представлял один из ее тренеров Рашад Эюбов.
Мы тренировались по плану. Нашей целью было психологически подготовить команду за короткий промежуток времени. Футбол — это командная игра, и мы должны работать как команда. Я верю, что у нас есть сила и качество, чтобы достичь положительного результата
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что увольнение Сантуша повлияет на подготовку к матчу.
Конечно, это влияет на подготовку, мы будем делать необходимые коррективы. Мы представили игрокам команду соперника, показали, за счет чего азербайджанцы играют в атаке и в обороне. Но важно, что завтра покажем мы. Я считаю, сборная будет готова к любой модели игры в исполнении Азербайджана. Я думаю, завтра будет тяжелая игра. Надеюсь, эту пресс-конференцию не будут слушать наши игроки. Потому что когда команды меняют тренеров, это может восприниматься по-разному. Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Я смотрел матчи, в частности первый тайм с Исландией - не считаю, что сборная Азербайджана сыграла очень слабо. Она действовала организованно, но, к сожалению, не создавала моментов. Завтра будет непростая игра. Мы сделаем все, чтобы игроки это понимали и с первой минуты пытались достичь результата
Арбитры матча
На поле Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова и вне его с событиями будут разбираться арбитры из Греции во главе с Вассилисом Фоттиасом. На линиях ему будут помогать Андреас Меинтанас и Михаил Пападакис. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасиос Папапетру, а за работу системы ВАА будут отвечать Ангелос Евангелу и Ионнис Пападопулос.
Вассилис Фоттиас - главный арбитр матча
Где смотреть
Болельщики смогут посмотреть матч Азербайджан – Украина в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.
Прогнозы букмекеров
Букмекеры отдают уверенную победу сборной Украины, на победу которой можно поставить с коэффициентом - 1,5. На победу Азербайджана - 6,5, а на ничью - 4,2.
За свою историю команды пересекались лишь дважды в далеком 2006 году. Первый поединок завершился нулевой ничьей, а второй поединок сборная Азербайджана была разгромлена - 6:0.
Искусственный интеллект считает, что Украина победит в этом матче со счетом - 2:0, ведь Азербайджан находится в довольно слабой форме: не одерживали побед в официальных матчах несколько поединков подряд, имеют проблемы с нападением и часто пропускают более одного гола.